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03:04, 16 февраля 2025Мир

Названы дата и место проведения саммита БРИКС

Саммит БРИКС состоится в бразильском Рио-де-Жанейро 6-7 июля
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Саммит БРИКС состоится в бразильском Рио-де-Жанейро 6-7 июля, дату и место его проведения называют на сайте президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы.

«Подтверждены дата и место проведения саммита БРИКС в 2025 году. Он пройдет в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля», — говорится в публикации.

Глава бразильского МИД Мауру Виейра раскрыл темы грядущего саммита. Партнеры обсудят укрепление торгово-экономических связей, разработку альтернативных платежных систем и сокращение зависимости от доллара.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп собрался значительно усложнить торговые отношения США со странами БРИКС. Он допустил введение 100-процентных таможенных тарифов на ввоз в Соединенные Штаты продукции из стран объединения.

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