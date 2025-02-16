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03:47, 16 февраля 2025Силовые структуры

ОМОН и полиция провели рейды в бунтовавшем против цыган Коркино

МВД: ОМОН и полиция провели рейды в бунтовавшем против цыган Коркино
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Полиция Южного Урала»

ОМОН и полиция провели рейды в бунтовавшем против цыган городе Коркино. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Челябинской области в Telegram-канале.

Силовики провели обыски в десяти домах, составлено 25 административных протоколов, на воинский учет поставлено трое граждан.

В МВД уточнили, что мероприятия были направлены на выявление фактов нарушения законодательства России, незаконного хранения оружия или наркотиков, неисполнения обязанностей по воспитанию несоврешеннолетних. Рейд также призван пресечь бродяжничество и попрошайничество, совершение краж и мошенничества.

В октябре в Коркино произошли стихийные народные выступления после расправы над 40-летней таксисткой. На последний вызов женщина приехала к местным цыганам в частный дом. Позднее в Следственном комитете России заявили, что проблема противоправного поведения цыган, проживающих в Коркино, уже давно беспокоит местных жителей.

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