Остановленный для проверки документов россиянин открыл огонь по полицейским

Житель Дагестана открыл огонь по полицейским при проверке документов и был ранен

Сотрудники полиции остановили автомобиль для проверки документов, а водитель в ответ открыл по ним огонь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Дагестану.

По данным ведомства, все произошло при въезде в село Хучни вечером 15 февраля. За рулем машины находился мужчина 2002 года рождения — он был ранен ответным огнем при задержании. Проводится проверка.

Как уточняет Telegram-канал «Криминальная хроника МВД Дагестана», перед задержанием злоумышленник совершил разбойное нападение на женщину-кассира одного из продуктовых магазинов в Дагестанских Огнях. Угрожая пистолетом, он забрал из кассы около 70 тысяч рублей и скрылся. Спустя полчаса личность нападавшего была установлена, и его объявили в розыск.

Сейчас мужчина находится в больнице.

Ранее в Москве мужчина выстрелил в таксиста, машина которого задела его автомобиль.