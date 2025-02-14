Россиянин открыл огонь по таксисту во время дорожного конфликта

В Москве мужчина выстрелил в таксиста, машина которого задела его автомобиль

В Москве мужчина выстрелил в таксиста, машина которого задела его автомобиль. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Конфликт случился на Гольяновской улице в Москве. По данным издания, пострадавшим оказался 26-летний мужчина. Он госпитализирован с ранением в области плеча. Обстоятельства случившегося выясняются.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что водитель такси слишком близко подъехал к иномарке и задел ее. После этого слышны звуки стрельбы.

Ранее в Ленинградской области мужчина прострелил колено 18-летнему жителю Дагестана во время ссоры во дворе.