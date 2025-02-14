В российском регионе во время ссоры во дворе молодому человеку прострелили колено

В Ленобласти мужчина прострелил молодому человеку колено во время ссоры во дворе

В Ленинградской области малознакомый мужчина прострелил колено 18-летнему жителю Дагестана во время ссоры во дворе. Об этом сообщает телеканал «78.ru».

По данным телеканала, ЧП произошло в поселке Янино во дворе дома на улице Ветряных Мельниц. Там малознакомый мужчина выстрелил юноше в колено из пневматического пистолета во время потасовки, а потом скрылся.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что под Иркутском 12-летний школьник показывал другу карабин отца и случайно выстрелил ему в шею

