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14:16, 17 февраля 2025Силовые структуры

Против открывшего огонь по полицейским в Дагестане мужчины возбудили дело

В Дагестане открывшему огонь по полицейским мужчине грозит до 20 лет колонии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Остановленный для проверки документов россиянин открыл огонь по полицейским

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя из Дагестана, который ограбил продуктовый магазин и открыл огонь по полицейским. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Мужчине вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По предварительным данным, накануне злоумышленник совершил разбойное нападение на женщину-кассира одного из продуктовых магазинов в Дагестанских Огнях. Угрожая пистолетом, он забрал из кассы около 70 тысяч рублей и скрылся.

Спустя полчаса личность нападавшего была установлена, и его объявили в розыск. Мужчина был задержан в ходе перестрелки и получил ранение — сейчас он находится в больнице.

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