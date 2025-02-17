Против открывшего огонь по полицейским в Дагестане мужчины возбудили дело

В Дагестане открывшему огонь по полицейским мужчине грозит до 20 лет колонии

Начало событий в новости Остановленный для проверки документов россиянин открыл огонь по полицейским

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя из Дагестана, который ограбил продуктовый магазин и открыл огонь по полицейским. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Мужчине вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По предварительным данным, накануне злоумышленник совершил разбойное нападение на женщину-кассира одного из продуктовых магазинов в Дагестанских Огнях. Угрожая пистолетом, он забрал из кассы около 70 тысяч рублей и скрылся.

Спустя полчаса личность нападавшего была установлена, и его объявили в розыск. Мужчина был задержан в ходе перестрелки и получил ранение — сейчас он находится в больнице.