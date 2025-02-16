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20:38, 16 февраля 2025Россия

В Подмосковье выяснение национальности закончилось стрельбой

В Подмосковье спор о национальности в электричке закончился стрельбой
Виктория Клабукова

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Подмосковье выяснение национальности среди пассажиров электрички закончилось пальбой. О случившемся пишет Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».

Спор затеяла одна из пассажирок электропоезда на Московском центральном диаметре (МЦД). В сопровождении двух молодых людей она допустила жесткое замечание в адрес другого пассажира. Мужчина решил не игнорировать нападки, в итоге завязалась перебранка. Тогда один из членов компании решил применить пневматическое оружие и сделал несколько выстрелов в сторону оппонента.

В результате инцидента никто не пострадал — следы от выстрелов остались на оконном стекле.

Ранее на станции МЦД школьники избили пассажира электрички. Разговор завязался еще в вагоне, а когда мужчина вышел, около десяти юношей толпой кинулись за ним.

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