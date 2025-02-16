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21:43, 16 февраля 2025Мир

Президент ОАЭ пожелал процветания России

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян пожелал Владимиру Путину процветания
Виктория Клабукова

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян передал приветствие Владимиру Путину и пожелал дальнейшего процветания. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

Взаимный обмен любезностями предварил встречу арабского лидера с первым зампредседателя правительства России Денисом Мантуровым в Абу-Даби. Чиновник возглавляет российскую делегацию на Международной конференции и выставке оборонной промышленности IDEX-2025, которая стартует в городе 17 февраля.

После того, как Мантуров передал наилучшие пожелания от президента РФ, Аль Нахайян в свою очередь выразил надежду на дальнейшее развитие и процветание России и ее народа. После приветственного слова участники встречи перешли к обсуждению вопросов двустороннего сотрудничества. Прежде всего внимание уделялось торгово-экономическим и культурно-гуманитарным аспектам партнерства.

Ранее сообщалось, что ОАЭ или Саудовская Аравия могут стать площадкой будущих переговоров между президентами России и США. Как напомнил Reuters, высокопоставленные лица обеих держав в последние недели осуществили визиты и в Саудовскую Аравию, и в ОАЭ.

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