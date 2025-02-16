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10:35, 16 февраля 2025Мир

В США захотели разрушить союз России с тремя странами мира

Спецпосланник Келлог: США намерены разрушить союз РФ с Китаем, Ираном и КНДР
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Mariam Zuhaib / Reuters

Вашингтон намерен разрушить союз России с Китаем, Ираном и Корейской Народно-Демократической Республикой. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает «Укринформ».

По словам Келлога, альянсов подобных тому, который Москва сформировала с Тегераном, Пхеньяном и Пекином, не было еще несколько лет назад. Он сообщил о необходимости предотвратить его укрепление и расширение.

Ранее в США пообещали урегулировать конфликт на Украине за 180 дней.

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