В США обещали урегулировать конфликт на Украине за 180 дней

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что украинский кризис завершится в этом году. Об этом написало издание EADaily.
По мнению Келлога, конфликт на Украине должен закончиться скорее, чем через год. «Я публично беру 180 дней, чтобы задействовать все стороны», — обещал он.
При этом спецпосланник Трампа отметил, что Европа не будет присутствовать за столом переговоров.
Ранее Келлог призвал прекратить военные действия на Украине. По его мнению, это нужно для обеспечения стабильности в стране. Также сообщалось, что американские политики отправились в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине.