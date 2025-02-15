В США призвали прекратить военные действия на Украине

Келлог призвал добиться прекращения военных действий для стабильности на Украине

Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что по итогу урегулирования конфликта Вашингтон стремится сделать Украину суверенной и стабильной страной. Его слова приводит ТАСС.

На Мюнхенской конференции по безопасности Келлог отметил, что в США хотят гарантировать существование государства Украина. Однако для этого потребуется добиться прекращения военных действий в стране.

«Мы это понимаем. Но окончательные детали этого нужно проработать. Их проработают», — обещал дипломат.

Ранее стало известно, что американские политики отправились в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине. При этом Келлог в мероприятии участвовать не будет. По словам американского президента Дональда Трампа, на встречу приедут представители США, России и Украины.

