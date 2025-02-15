Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:31, 15 февраля 2025Мир

В США призвали прекратить военные действия на Украине

Келлог призвал добиться прекращения военных действий для стабильности на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Reuters

Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что по итогу урегулирования конфликта Вашингтон стремится сделать Украину суверенной и стабильной страной. Его слова приводит ТАСС.

На Мюнхенской конференции по безопасности Келлог отметил, что в США хотят гарантировать существование государства Украина. Однако для этого потребуется добиться прекращения военных действий в стране.

«Мы это понимаем. Но окончательные детали этого нужно проработать. Их проработают», — обещал дипломат.

Ранее стало известно, что американские политики отправились в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине. При этом Келлог в мероприятии участвовать не будет. По словам американского президента Дональда Трампа, на встречу приедут представители США, России и Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украину не позвали на переговоры в Саудовскую Аравию

      В США призвали прекратить военные действия на Украине

      В России ответили на слова Келлога об уступках Москвы для мира на Украине

      Сафонов вышел в составе ПСЖ в чемпионате Франции

      Гробы с телами разлетелись из грузовика после аварии на российской трассе

      В Евросоюзе призвали продолжать военные действия на Украине

      Бывший посол США в России допустил смену мнения Трампа о переговорах по Украине

      Англичанин позвонил на радио и призвал Россию вторгнуться в Великобританию

      Американские политики отправились в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине

      Келлог отказал Украине в завершении конфликта «победой, как во Второй мировой»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше