Украина назвала США «красные линии» в переговорах с Россией

Ермак заявил о донесении до США красных линий в переговорах с Россией

Делегация Украины донесла до представителей Соединенных Штатов Америки во время Мюнхенской конференции по безопасности «красные линии» в урегулировании конфликта с Россией. Об этом в Telegram-канале сообщил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак.

«Был, действительно, предметный разговор с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом, спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Украина четко определила красные линии собственных интересов», — указал он.

Как утверждает Ермак, речь идет о гарантиях безопасности для Украины. Кроме того, Киев планирует настаивать на «справедливом мире». Комментируя сделку по редкоземельным ресурсам в обмен на продолжение военной помощи США, глава офиса украинского президента уточнил, что «она требует еще времени и идей для проработки».

Ранее глава Украины Владимир Зеленский признал, что прекращение конфликта невозможно без решения президента России Владимира Путина. Он добавил, что согласен на переговоры с российским лидером, но только в присутствии представителей Европы и США.