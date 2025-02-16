Песков: Украина даже не вассал, а плохой слуга США

Москва пыталась выстроить с Украиной равноправные отношения, в то время как последняя превратилась в слугу США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Беседуя с журналистом Павлом Зарубиным, Песков привел в пример Харьковские соглашения 2010 года. Тогда с Украиной был заключен договор о пребывании Черноморского флота в Севастополе до 2042 года в обмен на скидку на газ.

Тогда, по словам пресс-секретаря президента, между Россией и Украиной речь шла о «братских, союзнических отношениях», однако с тех пор Украина превратилась в слугу США. «Сейчас речь идет об отношении "хозяин — слуга". И это все объясняет. Это причем даже не вассал, это именно слуга. Причем плохой слуга», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков оценил возможность приезда президента США Дональда Трампа в Россию. Пресс-секретарь сказал, что такой визит может состояться в любой момент.

