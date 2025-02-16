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22:12, 16 февраля 2025Мир

В МИД ответили на призыв Эстонии «загнать Путина в угол»

Захарова ответила на призыв главы МИД Эстонии загнать Путина в угол
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на призыв министра иностранных дел Эстонии Маркуса Цахкны загнать президента России Владимира Путина «в угол». Свой ответ она выложила в Telegram-канале.

«Боюсь свести еще одного натовского "геометрика" с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов», — написала она.

Дипломат также отметила, что такая позиция является «отличной для маневра», и поблагодарила эстонского министра за подобный «загон».

Ранее Захарова резко ответила на слова президента Италии Серджо Маттареллы, который сравнил РФ с Третьим рейхом. «Это неприемлемо и никогда не будет оставлено без последствий», — сказала она.

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