В МИД ответили на призыв Эстонии «загнать Путина в угол»

Захарова ответила на призыв главы МИД Эстонии загнать Путина в угол

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на призыв министра иностранных дел Эстонии Маркуса Цахкны загнать президента России Владимира Путина «в угол». Свой ответ она выложила в Telegram-канале.

«Боюсь свести еще одного натовского "геометрика" с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов», — написала она.

Дипломат также отметила, что такая позиция является «отличной для маневра», и поблагодарила эстонского министра за подобный «загон».

Ранее Захарова резко ответила на слова президента Италии Серджо Маттареллы, который сравнил РФ с Третьим рейхом. «Это неприемлемо и никогда не будет оставлено без последствий», — сказала она.