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21:14, 16 февраля 2025Мир

В МИД резко ответили президенту Италии на сравнение России с Третьим рейхом

Захарова: Слова президента Италии о России не останутся без последствий
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roberto Monaldo / Keystone Press Agency / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко ответила на слова президента Италии Серджо Маттареллы, который сравнил РФ с Третьим рейхом. Об этом она заявила на телеканале «Россия-1».

«В ходе лекции в одном из учебных заведений он заявил, что полагает, что Россию можно приравнивать к Третьему рейху. Это неприемлемо и никогда не будет оставлено без последствий», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что именно Италия является родиной фашизма. По мнению Захаровой, итальянский президент рассчитывал, что его высказывание не станет известным и останется на локальном уровне.

Ранее Захарова указала на значимость России для Западной Европы. «Без России никакой Европы нет, Россия — это и есть Европа», — сказала она.

Вот это да!
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