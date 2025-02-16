В МИД резко ответили президенту Италии на сравнение России с Третьим рейхом

Захарова: Слова президента Италии о России не останутся без последствий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко ответила на слова президента Италии Серджо Маттареллы, который сравнил РФ с Третьим рейхом. Об этом она заявила на телеканале «Россия-1».

«В ходе лекции в одном из учебных заведений он заявил, что полагает, что Россию можно приравнивать к Третьему рейху. Это неприемлемо и никогда не будет оставлено без последствий», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что именно Италия является родиной фашизма. По мнению Захаровой, итальянский президент рассчитывал, что его высказывание не станет известным и останется на локальном уровне.

Ранее Захарова указала на значимость России для Западной Европы. «Без России никакой Европы нет, Россия — это и есть Европа», — сказала она.