В Польше отказали Зеленскому в одной просьбе

Глава МИД Польши Сикорский: ЕС не будет создавать единую европейскую армию

Европейский союз (ЕС) не будет создавать единую армию, к формированию которой призывал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Reuters.

«Если вы понимаете под этим объединение национальных армий, то этого не произойдет», — сказал он.

При этом дипломат подчеркнул, что является сторонником развития оборонных возможностей Евросоюза. Он добавил, что сейчас ЕС формирует усиленную бригаду.

Министр также отметил, что присутствие польских войск на территории Украины не рассматривается, так как «обязанность Польши перед НАТО — защищать восточный фланг, то есть свою собственную территорию».

Во время выступления на Мюнхенской конференции 15 февраля Зеленский призвал создать объединенную армию Европы. По словам украинского лидера, основой для объединенной европейской армии могли бы стать Вооруженные силы Украины.