В России анонсировали фурор в случае приезда Трампа на День Победы

Степашин: Приезд Трампа в Россию на День Победы произведет фурор

Бывший председатель правительства России Сергей Степашин в беседе с ТАСС анонсировал фурор в случае, если президент США Дональд Трамп приедет на День Победы 9 мая 2025 года.

Политик ожидает, что встреча российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги произойдет до 9 мая, точно в этом году. «А если еще Трамп приедет на День Победы — вот это будет фурор», — отметил он.

Степашин также считает схожими приоритеты президентов, для них ключевым вопросом являются страны, которыми они руководят. Поэтому, по мнению экс-председателя правительства, главы государств нашли точку соприкосновения, они понимают друг друга и серьезно относятся к своим заявлениям.

Ранее в Кремле заявили о готовности президента России Владимира Путина приветствовать Трампа на параде 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

