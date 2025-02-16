Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:05, 16 февраля 2025Россия

В России оценили выражение лица главы МИД Германии на Мюнхенской конференции

Пушков: линия главы МИД ФРГ Бербок о состоянии войны с Россией разваливается
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Andreas Stroh / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале оценил выражение лица главы МИД Германии Анналены Бербок на Мюнхенской конференции.

«Лицо главы МИД ФРГ Бербок красноречивее ее слов: ее линия и ставка на "войну с Россией", о чем она заявляла публично - мол, "мы находимся в состоянии войны с Россией", обваливается на ходу», — сказал сенатор.

Он отметил, что по этой причине министр иностранных дел Германии «ходит мрачнее тучи».

Ранее Бербок заявила, что страны «Большой семерки» (G7) не будут сотрудничать с Россией в рамках международного клуба. «Сотрудничества с Россией в рамках G7 не будет, пока сохраняется текущий курс Москвы», — отметила дипломат.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Спецпосланник Трампа раскрыл ожидания от России по урегулированию конфликта на Украине. Какие условия названы для Москвы и Киева?

      В России оценили выражение лица главы МИД Германии на Мюнхенской конференции

      Грайворон атаковали беспилотники со взрывными устройствами

      В Госдуме оценили шансы западных брендов вернуться в Россию

      Раскрыты невыгодные для Киева детали соглашения с США по полезным ископаемым

      Безруков пришел в школу к дочке и разбил бутылку об голову

      Ирландский журналист увидел в мимике Зеленского признаки мошенника

      ОМОН и полиция провели рейды в бунтовавшем против цыган Коркино

      В Абхазии анонсировали второй тур президентских выборов

      Россиянам посоветовали временно удалить WhatsApp

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше