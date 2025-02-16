В России оценили выражение лица главы МИД Германии на Мюнхенской конференции

Пушков: линия главы МИД ФРГ Бербок о состоянии войны с Россией разваливается

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале оценил выражение лица главы МИД Германии Анналены Бербок на Мюнхенской конференции.

«Лицо главы МИД ФРГ Бербок красноречивее ее слов: ее линия и ставка на "войну с Россией", о чем она заявляла публично - мол, "мы находимся в состоянии войны с Россией", обваливается на ходу», — сказал сенатор.

Он отметил, что по этой причине министр иностранных дел Германии «ходит мрачнее тучи».

Ранее Бербок заявила, что страны «Большой семерки» (G7) не будут сотрудничать с Россией в рамках международного клуба. «Сотрудничества с Россией в рамках G7 не будет, пока сохраняется текущий курс Москвы», — отметила дипломат.

