В США назвали конфликт на Украине единственным способом для Зеленского удержать власть

The Hill: Зеленский хочет продолжения конфликта, чтобы остаться у власти

Американское издание The Hill назвало конфликт на Украине единственным способом для президента страны Владимира Зеленского удержать власть.

«Война должна продолжаться — это единственное, что удерживает Зеленского у власти. Если бы проводились выборы, он бы проиграл, его поддержка падает», — считают авторы материала.

В статье отмечается, что по мере продолжения конфликта становится все более очевидным поражение Украины, даже США не хотят помогать Киеву в прежних масштабах и признают, что победа республики не является для них главной целью.

Авторы материала заявили, что разумный лидер должен признавать очевидное и сделать тяжелый, но необходимый выбор: сесть за стол переговоров. «Но Зеленский выбрал путь ослепленных властью. И поэтому Украина будет страдать до последнего», — заключил он.

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины отказывается считать украинцами тех, кто не согласен с его политикой.