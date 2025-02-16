Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:11, 16 февраля 2025Интернет и СМИ

В США назвали конфликт на Украине единственным способом для Зеленского удержать власть

The Hill: Зеленский хочет продолжения конфликта, чтобы остаться у власти
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Американское издание The Hill назвало конфликт на Украине единственным способом для президента страны Владимира Зеленского удержать власть.

«Война должна продолжаться — это единственное, что удерживает Зеленского у власти. Если бы проводились выборы, он бы проиграл, его поддержка падает», — считают авторы материала.

В статье отмечается, что по мере продолжения конфликта становится все более очевидным поражение Украины, даже США не хотят помогать Киеву в прежних масштабах и признают, что победа республики не является для них главной целью.

Авторы материала заявили, что разумный лидер должен признавать очевидное и сделать тяжелый, но необходимый выбор: сесть за стол переговоров. «Но Зеленский выбрал путь ослепленных властью. И поэтому Украина будет страдать до последнего», — заключил он.

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины отказывается считать украинцами тех, кто не согласен с его политикой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава дипломатии ЕС отказалась признать гибель мирных россиян в конфликте с Украиной

      Россиянам посоветовали временно удалить WhatsApp

      Названа причина отказа Украины от ресурсной сделки

      В США назвали конфликт на Украине единственным способом для Зеленского удержать власть

      Названы дата и место проведения саммита БРИКС

      Назван лимит дохода для расчета больничного в 2025 году

      При наезде на толпу в Мюнхене погибли двухлетняя девочка и ее мать

      Зеленский высказался о возможных переговорах по Украине в Саудовской Аравии

      В Госдуме назвали извергами надругавшихся над учеником в престижной школе сверстников

      Украина захотела поделиться яйцами с США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше