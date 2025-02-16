В США попытались обещать Украине приглашение на переговоры

WSJ: чиновники США попытались обещать Украине приглашение на переговоры

Представители США постарались заверить Украину в том, что ее пригласят участвовать в переговорах по разрешению украинского конфликт. Об этом написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

Американские чиновники попытались обещать Украине приглашение на переговоры с Россией, утверждают дипломаты, посетившие встречу министров иностранных дел стран G7 («Большой семерки») в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Они рассказали, что гоcсекретарь США Марко Рубио заявил своему коллеге из Украины Андрею Сибиге, что Вашингтон не планирует удерживать Киев от диалога и что это «было бы глупо».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никто не приглашал на переговоры в Саудовскую Аравию, где должны были встретиться украинские и российские представители. Позже об этом сообщила журналистка Fox News Нана Саджая.