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05:40, 16 февраля 2025Мир

В США попытались обещать Украине приглашение на переговоры

WSJ: чиновники США попытались обещать Украине приглашение на переговоры
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Представители США постарались заверить Украину в том, что ее пригласят участвовать в переговорах по разрешению украинского конфликт. Об этом написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

Американские чиновники попытались обещать Украине приглашение на переговоры с Россией, утверждают дипломаты, посетившие встречу министров иностранных дел стран G7 («Большой семерки») в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Они рассказали, что гоcсекретарь США Марко Рубио заявил своему коллеге из Украины Андрею Сибиге, что Вашингтон не планирует удерживать Киев от диалога и что это «было бы глупо».

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никто не приглашал на переговоры в Саудовскую Аравию, где должны были встретиться украинские и российские представители. Позже об этом сообщила журналистка Fox News Нана Саджая.

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