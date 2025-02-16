Во Франции раскритиковали Макрона за желание созвать саммит разжигателей войны

Политик Дюпон-Эньян осудил решение Макрона провести саммит лидеров ЕС в Париже

Лидер партии «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньян выступил с критикой предложения президента Франции Эммануэля Макрона провести чрезвычайный саммит европейских лидеров в Париже. Об этом он написал в соцсети X.

Политик заявил, что Франции стоило воспользоваться исторической возможностью диалога президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, чтобы установить мир на Украине.

«Макрон заводит Францию в тупик, созывая саммит разжигателей войны в Париже. Как будто разоренная Франция все еще может тратить десятки миллиардов [евро] на это безумие», — осудил лидер французской партии решение Макрона.

Ранее Дюпон-Эньян возмутился масштабами украинской коррупции. Французский политик заявил, что даже психиатр Вооруженных сил Украины незаконно обогащается.