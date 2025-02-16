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12:45, 16 февраля 2025Путешествия

Застрявший в Польше самолет с российскими туристами вылетел в Россию

Самолет с туристами из РФ, вынужденно севший в Польше, вылетел в Калининград
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Самолет, летевший из египетского Шарм-эль-Шейха в Калининград и вынуждено приземлившийся в Польше, вылетел в Россию. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

«Самолет Airbus A321 египетского перевозчика AlMasria Universal Airlines в 11:55 МСК вылетел из аэропорта Познань (Польша) и взял курс на Калининград (аэропорт Храброво)» — заявил Кореняко.

Представитель Росавиации заявил, что причиной вынужденного приземления воздушного судна в Польше стали неблагоприятные метеорологические условия в Калининградской области.

Ранее стало известно, что из-за посадки в Познани российские туристы, летевшие этим бортом, провели несколько часов без еды и воды. Отмечалось, что польская сторона отказывалась заправлять самолет и не давала ему разрешения взлететь. На борту в том числе находились дети и беременные женщины.

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