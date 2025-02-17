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09:36, 17 февраля 2025Из жизни

43-летняя женщина раскрыла преимущества отношений с 20-летними мужчинами

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @@busty_malone2_69_backup_

43-летняя Ширли Розмари Флинн перестала заводить отношения с ровесниками 10 лет назад и переключилась на молодых мужчин. Преимущества романов с ними она раскрыла изданию The Sun.

Флинн заявила, что мужчины ее возраста и старше скучны и не готовы к экспериментам в постели. Кроме того, согласно ее опыту, они чаще курят и играют в азартные игры. По словам женщины, они не подходят ей, поскольку она хочет пробовать новое, пока у нее есть силы. «Я должна извлечь максимальную пользу», — подчеркнула она. Молодые же мужчины, как отмечает Флинн, авантюрны. Отношения с женщиной постарше они воспринимают как вызов.

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Женщина призналась, что раньше выбирала только 18-летних, но потом стала отдавать предпочтение 20-летним. «В 18 лет они еще не все созрели для такой женщины, как я», — объяснила Флинн. Она понимает, что отношения с разницей в возрасте подходят не для всех. По словам женщины, чтобы выдержать общественное осуждение, нужно быть уверенным в себе.

Ранее сообщалось, что 50-летняя женщина по имени Рейчел раскрыла особенности отношений с 27-летним бойфрендом. По словам женщины, они не обращают внимания на разницу в возрасте и считают, что их отношения похожи на самые обычные: они тоже требуют времени и усилий.

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