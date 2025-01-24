50-летняя женщина рассказала об отношениях с мужчиной младше нее на 23 года

50-летняя женщина по имени Рейчел раскрыла особенности отношений с 27-летним бойфрендом. Об этом пишет The Sun.

Рейчел рассказала, что начала общаться с Алексом на сайте знакомств. Тогда мужчина решил попробовать новый формат отношений и искал для этого женщин постарше. Алекс оказался младше Рейчел на 23 года, однако это не помешало им завести роман. В начале их отношений Рейчел было уже 46 лет, и вскоре у нее случился климакс.

Рейчел и Алекс считают свои отношения идеальными. «Нам суждено было прожить жизнь вместе, нам суждено было встретиться, нам суждено было полюбить друг друга», — призналась женщина. Пара отметила, что часто сталкивается с негативной реакцией и в сети, и в жизни. Многие называют их матерью и сыном. Рейчел добавила, что у нее действительно есть сын от первых отношений — он всего на три года младше Алекса.

По словам Рейчел и Алекса, они не обращают внимания на разницу в возрасте и считают, что их отношения похожи на самые обычные: они тоже требуют времени и усилий. Пара вместе четыре года.

Ранее сообщалось, что в США женщина вышла замуж за мужчину, который на 25 лет младше нее. Он оказался лучшим другом ее сына.