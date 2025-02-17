В сервисах Apple появится реклама

Apple добавит контекстную рекламу в приложении «Карты»

Корпорация Apple добавит рекламу в большее число своих цифровых сервисов. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно авторитетному инсайдеру Марку Гурману, руководство компании рассматривает идею добавить рекламу в большее число сервисов. В настоящий момент в фирме думают о том, чтобы рекламные интеграции появились в картографическом сервисе «Apple Карты» — он доступен в виде приложения на фирменных устройствах.

Гурман рассказал, что цель Apple заключается в том, чтобы стимулировать свой внутренний рекламный бизнес и заработать на нем больше денег. Контекстная реклама уже появилась в сервисах «Новости» и «Акции».

Специалист сообщил, что реклама будет появляться на основе поисковых запросов пользователя. «Это будет работать как на "Google Картах" — бизнес может платить Apple за то, чтобы их ресторан или заведение появлялись выше в результатах поиска», — объяснил Марк Гурман.

В материале говорится, что Apple рассматривала идею добавить в «Карты» рекламу еще пару лет назад. Но по определенным причинам — возможно, из-за потенциально негативных отзывов пользователей — решение не было принято.

В ноябре журналисты издания Neowin сообщили, что компания Microsoft начала чаще и более агрессивно продвигать Windows 11. В том числе, корпорация добавила в Windows 10 полноэкранную рекламу, призывающую пользователей перейти на новую операционную систему.