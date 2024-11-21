Пользователей Windows 10 атаковала полноэкранная реклама

Neowin: пользователям Windows 10 напомнили об окончании поддержки ОС рекламой

Компания Microsoft начала чаще и более агрессивно продвигать Windows 11. На это обратило внимание издание Neowin.

По словам журналистов медиа, американский IT-гигант и раньше показывал рекламу пользователям Windows 10, призывая их обновиться до Windows 11. Однако сейчас, насколько могут судить специалисты, Microsoft стала чаще «атаковывать» владельцев ПК полноэкранной рекламой.

В рекламных материалах Microsoft напоминает, что поддержка устаревшей ОС скоро закончится. Корпорация перестанет поддерживать владельцев ПК с Windows 10 в октябре 2025 года. Журналисты подчеркнули, что в рекламе перечисляются преимущества Windows 11, однако нигде не указано, что у пользователей есть возможность подписаться на платные обновления для Windows 10. «Кажется, единственная цель рекламы — заставить пользователей покупать новые компьютеры», — отметили авторы.

Через один из рекламных баннеров Microsoft призывает обновиться из-за того, что Windows 11 обеспечивает более качественный геймерский опыт. При этом компания не уточняет, почему играть на новой системе лучше, чем на Windows 10.

В начале ноября корпорация Microsoft назвала стоимость обновлений для Windows 10 после окончания срока поддержки ОС. Для обычных пользователей год подписки обойдется в 30 долларов, или около 3000 рублей.