Банк России даст новые основания для блокировки счетов

ЦБ изменит регулирующий блокировку счетов в банках и отказ в операциях документ

Центробанк собрался существенно изменить практику банков в сфере антиотмывочного законодательства, то есть скорректировать правила, на основании которых финансовые организации принимают решения о блокировке счетов, отказах в операциях или других ограничениях. Об этом со ссылкой на обновленную редакцию положения 375-П сообщает РБК.

Глава об управлении рисками расширена новыми факторами, указывающими на риск-профиль клиента. В числе этих факторов есть статус иностранного агента или оказание клиентами услуг в интернете через сайты, входящие в реестр запрещенных, в том числе популярные соцсети.

Другим признаком стали трансакции физических лиц, выявленных на основании индикаторов, которые банки должны будут передавать в Росфинмониторинг. Какие именно это индикаторы, не уточняется.

В пояснительной записке к новой версии говорится, что законопроект о цифровом рубле и распространении на него действия норм о борьбе с обналичиваем доходов и финансированием терроризма находится в высокой степени готовности в Госдуме, поэтому его положения учтены в документе.

Генеральный директор юридической компании «Митра» Сослан Каиров предположил, что такими индикаторами могут стать частые переводы небольших сумм в регионе, где фиксируется активность террористических организаций, использование анонимных платежных средств, таких как криптовалюты или электронные кошельки, увеличение объема операций, не соответствующих обычной активности клиента. По его мнению, детальное описание индикаторов могло бы дать повод гражданам, попадающим под определение нарушителей, приспособиться к ним.

