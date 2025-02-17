Бритни Спирс засняли на свидании с судимым экс-возлюбленным

Певица Бритни Спирс провела День святого Валентина с судимым экс-возлюбленным

Американская певица Бритни Спирс встретилась со своим бывшим возлюбленным Полом Ричардом Солизом в День святого Валентина. Об этом сообщает портал PageSix.

По данным источника, артистка провела 14 февраля в Лос-Анджелесе вместе с Солизом и его детьми. Папарацци засняли пару в машине. Сообщается, что бывший бойфренд Бритни сделал остановку, чтобы купить ей цветы, а позже они поужинали в местном заведении. При этом в начале февраля певицу уже видели с детьми Пола на игровой площадке недалеко от кабинета стоматолога, куда мужчина в это время отвел младшего сына.

Об отношениях Спирс и Солиза стало известно в 2023 году. Изначально певица наняла Пола для выполнения работы по дому, однако после развода с фитнес-инструктором Сэмом Асгари стала проводить больше времени со своим сотрудником. СМИ сообщали о криминальном прошлом нового возлюбленного певицы: его привлекали за распространение запрещенных веществ, а также приговорили к двум годам условно за незаконное хранение огнестрельного оружия. По информации PageSix, у Пола девять детей от прошлых отношений.

В мае 2024-го стало известно, что Бритни повредила ногу во время драки с Полом в отеле. Работники вызвали медиков, которые на месте оказали помощь поп-звезде. Вскоре Спирс объявила, что не находится в отношениях, однако уже через месяц снова была замечена с возлюбленным и его детьми.

Ранее сообщалось, что студия Universal выбрала двух претенденток на роль Бритни Спирс в будущем биографическом фильме.