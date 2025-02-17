Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:10, 17 февраля 2025Наука и техника

Для ВС России разработали бронированный топливозаправщик

Полковник Демиров: Для ВС РФ разработали бронированный топливозаправщик АТЗ-8
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские специалисты разработали для Вооруженных сил (ВС) бронированный топливозаправщик АТЗ-8, который защищает экипаж и груз от пуль и осколков. Об этом начальник управления ракетного топлива и горючего департамента ресурсного обеспечения Минобороны России полковник Владимир Демиров рассказал «Известиям».

«В результате совместно проведенной работы с предприятиями промышленности был разработан новый защищенный образец топливозаправщика — это АТЗ-8 на базе автомобиля "Урал". Он способен выдержать прямое огневое воздействие от стрелкового оружия, а также сберечь людей и топливо от осколков РСЗО», — сказал он, отвечая на вопрос о технике, которая появилась в ходе СВО.

Материалы по теме:
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025

Бронированный АТЗ-8-4320 демонстрировали на форуме «Армия-2024» в августе. Машина получила съемные элементы бронирования, которыми прикрыли кабину и цистерну. АТЗ-8 вмещает восемь кубических метров топлива.

В декабре 2024 года в «Ростехе» сообщили, что 261-й ремонтный завод средств заправки и транспортировки горючего нарастил темпы ремонта топливозаправщиков. Завод ремонтирует заправщики на шасси КамАЗ, «Урал» и Зил-131.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле раскрыли подробности предстоящих переговоров с США

      Советник Путина рассказал о переговорщике по Украине от США

      Российский министр призвал устроить чистку в Духовном управлении мусульман

      На Украине вновь обвинили главу ДНР

      Звезда «Кривого зеркала» назвал дураками одну категорию россиян

      Появились подробности расследования дела о расправе над бывшим мэром Самары

      Анастасия Решетова назвала ставшую причиной издевок в школе особенность тела

      В России ответили на отказ Зеленского признавать переговоры Москвы и Вашингтона

      Заработок регионов России на майнерах сравнили с «кошкиными слезками»

      Для ВС России разработали бронированный топливозаправщик

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше