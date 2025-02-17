Для ВС России разработали бронированный топливозаправщик

Полковник Демиров: Для ВС РФ разработали бронированный топливозаправщик АТЗ-8

Российские специалисты разработали для Вооруженных сил (ВС) бронированный топливозаправщик АТЗ-8, который защищает экипаж и груз от пуль и осколков. Об этом начальник управления ракетного топлива и горючего департамента ресурсного обеспечения Минобороны России полковник Владимир Демиров рассказал «Известиям».

«В результате совместно проведенной работы с предприятиями промышленности был разработан новый защищенный образец топливозаправщика — это АТЗ-8 на базе автомобиля "Урал". Он способен выдержать прямое огневое воздействие от стрелкового оружия, а также сберечь людей и топливо от осколков РСЗО», — сказал он, отвечая на вопрос о технике, которая появилась в ходе СВО.

Бронированный АТЗ-8-4320 демонстрировали на форуме «Армия-2024» в августе. Машина получила съемные элементы бронирования, которыми прикрыли кабину и цистерну. АТЗ-8 вмещает восемь кубических метров топлива.

В декабре 2024 года в «Ростехе» сообщили, что 261-й ремонтный завод средств заправки и транспортировки горючего нарастил темпы ремонта топливозаправщиков. Завод ремонтирует заправщики на шасси КамАЗ, «Урал» и Зил-131.