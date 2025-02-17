Два десятка пассажиров российского самолета сняли с рейса из-за заболевшей стюардессы

26 пассажиров «России» сняли с рейса из Новосибирска из-за заболевшей стюардессы

Больше двух десятков пассажиров авиакомпании «Россия» сняли с рейса из-за заболевшей стюардессы. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Утром 17 февраля Airbus A319 должен был выполнить рейс из Новосибирска в Санкт-Петербург, однако перед вылетом выяснилось, что одна из бортпроводниц почувствовала себя плохо.

По данным источника, она прилетела в Новосибирск в составе экипажа из Петербурга, при этом сменных сотрудников у авиакомпании в городе отправления не оказалось. В итоге в самолете на 126 пассажиров осталось две стюардессы вместо трех.

Отмечается, что по правилам безопасности полетов одна стюардесса в случае аварийной ситуации должна эвакуировать не более 50 пассажиров. Исходя из этого, с рейса пришлось снять 26 человек.

Часть людей отправили в Петербург ближайшими рейсами с пересадкой в Москве, других перебронировали на рейс 18 февраля. Некоторые путешественники отказались от полета с возвратом полной стоимости билета.

Остальные 100 пассажиров отправились обратным рейсом из Новосибирска в Петербург с часовой задержкой.

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