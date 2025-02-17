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16:43, 17 февраля 2025Путешествия

Два десятка пассажиров российского самолета сняли с рейса из-за заболевшей стюардессы

26 пассажиров «России» сняли с рейса из Новосибирска из-за заболевшей стюардессы
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Больше двух десятков пассажиров авиакомпании «Россия» сняли с рейса из-за заболевшей стюардессы. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Утром 17 февраля Airbus A319 должен был выполнить рейс из Новосибирска в Санкт-Петербург, однако перед вылетом выяснилось, что одна из бортпроводниц почувствовала себя плохо.

По данным источника, она прилетела в Новосибирск в составе экипажа из Петербурга, при этом сменных сотрудников у авиакомпании в городе отправления не оказалось. В итоге в самолете на 126 пассажиров осталось две стюардессы вместо трех.

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Отмечается, что по правилам безопасности полетов одна стюардесса в случае аварийной ситуации должна эвакуировать не более 50 пассажиров. Исходя из этого, с рейса пришлось снять 26 человек.

Часть людей отправили в Петербург ближайшими рейсами с пересадкой в Москве, других перебронировали на рейс 18 февраля. Некоторые путешественники отказались от полета с возвратом полной стоимости билета.

Остальные 100 пассажиров отправились обратным рейсом из Новосибирска в Петербург с часовой задержкой.

Ранее в АТОР назвали самые опасные аэропорты России. В их число вошли авиагавани Сочи, Мурманска и Иркутска.

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