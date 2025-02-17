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12:30, 17 февраля 2025Мир

Финляндия досрочно закончит строительство объекта на границе с Россией

Хассинен: Финляндия досрочно закончит строительство забора на границе с Россией
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters

Финляндия досрочно закончит в этом году строительство забора на границе с Россией, протяженность которого составит около 200 километров. Об этом заявил глава Пограничной службы Финляндии Маркку Хассинен, передает телерадиовещатель Yle.

«Строительство ограждения будет в основном завершено в этом году. Лишь некоторые участки будут доделаны в 2026 году», — отметил руководитель службы.

При этом уточнятся, что возведение объекта должно было быть завершено только к концу следующего года, однако забор был построен с опережением сроков.

31 января в Финляндии школьника с российским гражданством не пустили на атомную электростанцию (АЭС) «Олкилуото», так как руководство ядерного объекта считает граждан России и Белоруссии угрозой для безопасности. В частности, ребенок оформил заявку на посещение с классом АЭС и указал, что является обладателем финского и российского гражданства. В ответ на это ему пришло уведомление, что он не сможет принять участие в экскурсии.

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