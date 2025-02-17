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13:58, 17 февраля 2025Спорт

Футболист ЦСКА назвал самую бесполезную покупку

Футболист ЦСКА Жемалетдинов назвал кресло для гоночных игр бесполезной покупкой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Полузащитник московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов назвал самую бесполезную покупку. Его слова приводит «Чемпионат».

«В плане денег я себя корю только за то, что купил себе кресло для гоночных игр дома. Один раз сел всего!» — заявил футболист. Он подчеркнул, что покупка была дорогой, однако продать кресло жалко.

Жемалетдинов подписал контракт с ЦСКА летом 2024 года. До этого он выступал за московский «Локомотив», в составе которого стал двукратным обладателем Кубка России.

Ранее бывший футболист сборной России, а ныне тренер Александр Кержаков назвал самую дорогую спонтанную покупку. Для спортсмена ими стали два чемодана Louis Vuitton.

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