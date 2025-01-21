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07:50, 21 января 2025Спорт

Кержаков назвал самую дорогую спонтанную покупку

Тренер Кержаков назвал чемоданы Louis Vuitton самой дорогой спонтанной покупкой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России, а ныне тренер Александр Кержаков назвал самую дорогую спонтанную покупку. Его слова приводит «Чемпионат».

«У меня дома стоят два чемодана Louis Vuitton. Я сейчас иногда на них смотрю и думаю: зачем я их купил? Не помню, сколько они стоили, но много. Весят по 15 килограммов каждый — жесть», — заявил спортсмен. Он добавил, что с удовольствием бы продал чемоданы кому-нибудь.

Ранее Кержаков раскрыл сумму ежемесячных трат. Экс-игрок рассказал, что тратит меньше 300 тысяч рублей.

Последним клубом Кержакова стал казахстанский «Кайрат», в котором он работал с мая по сентябрь 2024 года. До этого Кержаков возглавлял сербский «Спартак» из Субботицы, юношескую сборную России, а также «Томь», «Нижний Новгород» и кипрскую «Кармиотиссу».

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