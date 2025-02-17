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12:47, 17 февраля 2025Мир

Глава Евросовета встретится со спецпредставителем Трампа по России и Украине

Глава Евросовета Кошта встретится с Келлогом 18 февраля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Антониу Кошта

Антониу Кошта. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Глава Европейского совета Антониу Кошта во вторник, 18 февраля, встретится со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом. Об этом стало известно из расписания рабочих встреч Кошты, опубликованного на официальном сайте Евросовета.

«Встреча в 10:00 со спецпосланником США по Украине и России генералом Китом Келлогом», — говорится в документе.

Уточняется, что во встрече также примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

Ранее Келлог поделился ожиданиями от России при урегулировании конфликта на Украине. По его словам, придется пойти на территориальные уступки. Однако он не уточнил, о чем именно идет речь.

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