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04:17, 17 февраля 2025Интернет и СМИ

Известный телеведущий предложил назначить Путина премьером Британии

Телеведущий Кларксон предложил назначить Путина премьером Великобритании
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон рассказал, что предпочел бы видеть на посту премьер-министра Соединенного Королевства вместо Кира Стармера российского лидера Владимира Путина или других глав государств. Он заявил об этом в авторской колонке для газеты The Sunday Times.

«Я бы предпочел любого мирового лидера тому имбецилу, который сейчас у власти», — написал ведущий британской версии «Кто хочет стать миллионером?», предложив назначить на пост Стармера Путина, президента США Дональда Трампа или премьер-министра Италии Джорджию Мелони.

Кларксон уже критиковал Стармера, называя его «кошмаром для фермеров» из-за неоднозначной политики британского правительства в отношении налога на наследство, а также публично высмеивал премьера за то, что он пролетел на самолете порядка четырех тысяч километров для участия в Саммите по изменению климата.

Ранее Джереми Кларксон обвинил экоактивистку Грету Тунберг в том, что из-за нее молодежь возненавидела автомобили. По его словам, большинство детей теперь считают машины злом.

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