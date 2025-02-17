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20:03, 17 февраля 2025Наука и техника

Китай запустит спутник дистанционного зондирования Луны

SpaceNews: Китай объявил конкурс на создание спутника зондирования Луны
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Florence Lo / Reuters

Китай объявил конкурс на создание спутника дистанционного зондирования Луны. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Запустить космический аппарат планируется в поддержку первой китайской пилотируемой миссии на Луну. Заявки на участие в первом раунде тендера компании-разработчики должны подать до 8 марта.

«Спутник дистанционного зондирования Луны призван получить высокоточные топографические и морфологические данные о низкоширотных регионах Луны, составить карту распределения основных минеральных ресурсов и определить характерные минералы», — говорится в описании к проекту космического аппарата.

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Ранее ТАСС со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщил, что Китай утвердил официальные названия собственных скафандров и ровера для лунной программы.

В октябре агентство ТАСС со ссылкой на замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицяна сообщило, что цель Китая — высадить человека на Луну в 2030 году.

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