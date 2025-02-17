Курских депутатов обязали сообщать о зарубежном отдыхе после скандальной поездки чиновницы

В Курской области депутатов обязали уведомлять о зарубежных поездках

В Курской области депутатов обязали уведомлять о зарубежном отдыхе после скандальной поездки чиновницы в Индию. Об этом сообщил председатель областного парламента Юрий Амерев на заседании правительства российского региона, передает «Интерфакс».

«До депутатов и сотрудников было доведено распоряжение об обязательном уведомлении о выезде с территории России», — объявил Амерев, отметив, что решение связано с введенными на территории региона режимами Контртеррористической операции (КТО) и Чрезвычайной ситуации (ЧС).

В начале 2025 года врио главы Курской области Александр Хинштейн возмутился поездкой врио министра охраны объектов культурного наследия региона Ирины Мусьял в Индию, назвав неправильным бесконтрольный выезд за границу на фоне специальной военной операции и «гибридной войны против России».

Чиновница ответила, что якобы согласовывала свой отпуск. Позднее стало известно, что Мусьял уволилась с занимаемой ею должности. Заявление на увольнение она написала по собственному желанию.