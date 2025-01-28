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12:38, 28 января 2025Россия

Отдохнувшая в Индии чиновница из Курской области подала в отставку

Отдохнувшая в Индии чиновница из Курской области Мусьял покинула пост
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pulak Bhagawati / Unsplash

Врио министра по госохране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял покинула пост. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

«Заявление на увольнение по собственному желанию она написала 27 января», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что исполняющим обязанности главы ведомства назначат врио заместителя министра Александра Потанина.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн возмутился поездкой Ирины Мусьял в Индию, назвав неправильным бесконтрольный выезд за границу на фоне специальной военной операции и «гибридной войны против России». В ответ Мусьял заявила, что согласовывала отпуск с врио губернатора, а также называла руководству страну, которую собирается посетить.

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