Актриса Любовь Толкалина показала лицо без макияжа на фото в честь 47-летия

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала лицо без макияжа в честь 47-летия. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 708 тысяч подписчиков.

Звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» продемонстрировала сделанное для журнала U magazine фото, на котором предстала в спущенной с плеч атласной рубашке. Также она распустила волосы и отказалась от декоративной косметики.

«Я решила, что именно этот возраст буду считать временем начала моего перехода, потому что именно сейчас осознаю, что очень сильно меняюсь», — указала в подписи знаменитость.

В декабре 2024 года Любовь Толкалина показала фигуру в крошечных шортах.