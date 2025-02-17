Магнитная буря обрушится на Землю

РАН: 18 февраля на Землю обрушится магнитная буря

Во вторник, 18 февраля, на Землю обрушится магнитная буря. Об этом предупредили ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

По прогнозам специалистов, магнитная буря будет слабой. Вероятность геомагнитных возмущений оценивают в 40 процентов, а вероятность магнитных бурь — в 17 процентов. Пик активности ожидается в диапазоне с 06:00 до 12:00 по московскому времени.

Ранее профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов заявил, что магнитные бури на Земле участятся в 2025 году. По его словам, сейчас проходит 25-й солнечный цикл, пик активности которого ожидается в этом году.

Геомагнитные бури могут создавать дополнительные проблемы для GPS-систем, влиять на спутниковую связь и телевизионное вещание. Особенно актуально это для регионов, где спутниковая связь является основным средством коммуникации.