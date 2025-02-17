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08:56, 17 февраля 2025Россия

Минздрав предписал по-новому назначать пациентам незарегистрированные в России препараты

Минздрав намерен ввести критерии назначения незарегистрированных в РФ лекарств
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Минздрав намерен ввести критерии назначения пациентам незарегистрированных в России лекарств. Об этом пишет «Коммерсант».

Если на сегодняшний день решение в каждом отдельно взятом случае принимает врачебная комиссия, опираясь исключительно на клиническую картину, то нововведение даст врачебному консилиуму право назначить не введенный в обращение препарат, если у пациента обнаружилась индивидуальная непереносимость отечественного лекарства или если ему стало хуже от приема зарегистрированного препарата.

Некоторые эксперты высказали мнение, что новые критерии назначения лекарств позволят пациентам дополнительно защитить свои права. Так, по словам адвоката Ирины Гриценко, сегодня оспорить отказ в назначении незарегистрированного препарата крайне сложно. «Зачастую сложно дать однозначный ответ [о назначении препарата], поскольку критериев назначения незарегистрированных препаратов нет», — отметила она.

При этом другие эксперты видят риски в том, что доступ к необходимым лекарствам усложнится, поскольку пациентам, вероятно, придется ждать препарата не один год.

Ранее в Минздраве сообщили о доработке законопроекта о клинических рекомендациях. По словам помощника министра Алексея Кузнецова, документ позволит нивелировать риски и упорядочить подход к лечению пациентов.

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