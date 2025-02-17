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13:58, 17 февраля 2025Мир

На Западе объяснили готовность США пойти России на уступки

Министр обороны Нидерландов Брекельманс: РФ успешна, поэтому США идут на уступки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Рубен Брекельманс

Рубен Брекельманс. Фото: Alina Smutko / Reuters

Россия успешна на поле боя, поэтому США готовы идти на уступки политического характера. С таким заявлением выступил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, его цитирует ТАСС.

По словам главы оборонного ведомства, уступки Вашингтона также являются «отражением того факта, что [президент России Владимир] Путин в настоящее время занимает более сильную позицию, чем [украинский лидер Владимир] Зеленский». Брекельманс подчеркнул, что западным союзникам необходимо признать эту «суровую реальность».

Ранее Зеленский заявил, что Запад в будущем может поменять свои костюмы на военную форму, если США и Украина не решат, как «надавить» на Россию.

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