На Западе объяснили готовность США пойти России на уступки

Министр обороны Нидерландов Брекельманс: РФ успешна, поэтому США идут на уступки

Россия успешна на поле боя, поэтому США готовы идти на уступки политического характера. С таким заявлением выступил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, его цитирует ТАСС.

По словам главы оборонного ведомства, уступки Вашингтона также являются «отражением того факта, что [президент России Владимир] Путин в настоящее время занимает более сильную позицию, чем [украинский лидер Владимир] Зеленский». Брекельманс подчеркнул, что западным союзникам необходимо признать эту «суровую реальность».

Ранее Зеленский заявил, что Запад в будущем может поменять свои костюмы на военную форму, если США и Украина не решат, как «надавить» на Россию.