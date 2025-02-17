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17:29, 17 февраля 2025Забота о себе

Названа полезная альтернатива сливочному маслу

Нутрициолог Фарисеева рассказала, что топленое масло гхи помогает худеть
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Garna Zarina / Shutterstock / Fotodom

Топленое масло гхи помогает организму бороться с воспалениями и избыточным весом, рассказала врач-нутрициолог Наталья Фарисеева. Неожиданную пользу продукта она раскрыла в беседе с NEWS.ru.

Нутрициолог назвала масло гхи более здоровой альтернативой сливочному маслу и объяснила, что в нем содержится омега-3 жирные кислоты, витамины А и Е. Кроме того, топленое масло обладает противовоспалительным эффектом и помогает в похудении.

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Врач также обратила внимание на то, что масло гхи подходит людям с непереносимостью лактозы. Фарисеева добавила, что в сутки можно съедать не более шести чайных ложек продукта.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская объяснила, почему для жарки лучше использовать масло гхи, а не обычное сливочное масло. По ее словам, топленое масло при жарке практически не окисляется.

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