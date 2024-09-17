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17:26, 17 сентября 2024Забота о себе

Россиян призвали отказаться от сливочного масла в одном случае

Диетолог Жаровская призвала отказаться от жарки на сливочном масле

Фото: Marine Le Gac / Unsplash

У сторонников правильного питания все более популярным становится топленое масло и его аналог — масло гхи, которые используют для жарки, рассказала диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская. В комментарии радио Sputnik специалистка призвала россиян отказаться от сливочного масла и использовать эти альтернативы в одном случае.

По словам Жаровской, обычное сливочное масло содержит насыщенные жиры и полиненасыщенные жирные кислоты. Например, арахидоновую кислоту, которая при нагревании запускает процесс окисления и формирования повреждающих клетки веществ. Топленое масло практически не окисляется, поэтому для готовки лучше использовать его, а не сливочное масло.

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В то же время врач предостерегла от злоупотребления полезным продуктом. «Поскольку это насыщенный жир, избыточное потребление топленого масла может влиять на липидный обмен, повышать холестерин», — прокомментировала диетолог.

Ранее Жаровская объяснила причину возникновения тяги к чипсам и орешкам. По ее словам, по внезапно появившемуся желанию поесть соленых снеков можно определить возможные проблемы с надпочечниками или почками, а также стресс.

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      Вера Владзиевская
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