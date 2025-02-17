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11:27, 17 февраля 2025Забота о себе

Опровергнуто главное заблуждение о простуде

Терапевт Чехоева: Простуду вызывают вирусы, а не холодная погода
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Холодная погода сама по себе не является причиной заболеваний, рассказала терапевт, кардиолог Диана Чехоева. Главное заблуждение о способе заражения ОРВИ она опровергла в Telegram-канале клинического госпиталя MD Group.

По словам врача, грипп и ОРВИ вызывает не холод, а вирусы, которыми можно заразиться при контакте с болеющими людьми. Однако неблагоприятные погодные условия могут ослабить местный иммунитет, и организм станет более уязвимым для инфекции, уточнила она.

«Переохлаждение может привести к гипотермии, что может повлиять на общее здоровье. Но это не означает, что простуда напрямую связана с холодом. Несмотря на отсутствие прямой связи между холодом и простудой, старайтесь одеваться по погоде», — посоветовала Чехоева.

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Ранее терапевт Татьяна Тарадеева рассказала о пользе регулярного проветривания квартиры в мороз. По ее словам, свежий воздух необходим для энергии и жизнедеятельности всех клеток организма.

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