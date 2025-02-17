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09:47, 17 февраля 2025Ценности

Откровенный наряд Селены Гомес на BAFTA вызвал споры в сети

Мария Винар

Фото: Joel C Ryan / Reuters

Американская певица и актриса Селена Гомес посетила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

32-летняя знаменитость выбрала для церемонии облегающее сияющее платье серебристого цвета. При этом верх изделия оказался оформлен черным бархатным декольте. Кроме того, стилисты уложили волосы Гомес в гладкий пучок и предложили ей примерить остроносые туфли, серьги с камнями, кольца и браслет. Визажисты, в свою очередь, оформили графичные стрелки и нанесли на губы нюдовую помаду.

Читатели портала разошлись во мнениях по поводу внешнего вида звезды в комментариях под материалом. «Она выглядит прекрасно», «Очень элегантно. Один из ее лучших образов на красной дорожке», «Селена потрясающая», «В этом году у нее действительно странные наряды», «Я сейчас заплачу. Это платье уродское», «Выглядит так, будто это платье выбирала четырехлетняя девочка», — писали они.

В ноябре прошлого года Селена Гомес приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Perfect.

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