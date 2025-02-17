Пассажирка самолета попросила «заткнуть» плачущего ребенка и вызвала волну гнева в сети

Мать двухлетнего ребенка пожаловалась на попутчицу в самолете, из-за которой она больше никогда не хочет путешествовать с малышом. Своей историей, вызвавшей волну гнева в сети, женщина поделилась на форуме Reddit.

Пользовательница портала с ником angryxllama рассказала, что они с мужем и тремя детьми вернулись из Мексики и должны были совершить еще один 40-минутный перелет до пункта назначения. Из-за проблем с техническим обслуживанием пассажирам пришлось провести на взлетной полосе полчаса, и малыш забеспокоился и начал кричать. Вскоре пожилая женщина, которая сидела сзади, обратилась к попутчикам и попросила кого-нибудь из них «заткнуть» плачущего ребенка.

«Я сделала вид, что не слышу ее, и попыталась развлечь моего малыша. Потом она сказала: "О, боже, отведи этого ребенка в туалет!" После этого мой муж повернул голову и предложил ей пойти в туалет самой, на что она ответила: "Ладно! Твой ребенок чертовски противный!"» — возмутилась автор публикации.

Пользовательница форума добавила, что вскоре несколько попутчиков вступились за нее с ребенком, но пожилая женщина показала им в ответ средний палец. По ее словам, бортпроводники в конце концов поговорили с грубой пассажиркой и убедили ее перестать выражать свое недовольство. Автор поста призналась, что даже несмотря на это, она чувствовала себя «побежденной».

Пользователи форума в комментариях поддержали мать, заверив ее, что она имеет полное право возмущаться в подобной ситуации.

«Мне очень жаль, что вам пришлось это пережить. Вашему ребенку два года, и он еще не умеет контролировать свои эмоции», «Чтобы накричать на кого-то, потому что его ребенок расстроен, нужно быть очень травмированным человеком, который либо не обращался со своими детьми должным образом, либо никогда не имел детей и не знает, о чем, черт возьми, говорит», «Никто не переживает больше в полете с кричащим ребенком, чем его родители. Людям нужно немного сочувствия», — написали они.

Ранее другой пассажир рассказал на этом же форуме о неоднозначном поступке попутчицы и вызвал гнев пользователей сети. Он пояснил, что сидевшая спереди женщина свесила копну волос со спинки кресла, испортив ему впечатления от полета.