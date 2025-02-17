Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:15, 17 февраля 2025Из жизни

Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда обнадежила своих поклонников

Никита Савин
Никита Савин

Фото: @bonnieblue

Порномодель Бонни Блю, устроившая секс-марафон и переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов, рассказала о своем отношении к поклонникам. Об этом сообщает Daily Mirror US.

В интервью модель признала, что Бонни Блю — это лишь псевдоним. Более того, поначалу она хотела, чтобы ее публичный образ был совершенно не похож на нее. Однако теперь, по ее словам, эти две персоны почти слились. Она нашла забавным, что теперь даже родные иногда называют ее Бонни.

Бонни Блю рассказала, что образ заносчивой звезды, способной говорить только о себе, который ей приписывают, не соответствует действительности. Она также поблагодарила своих поклонников и подписчиков, и заявила, что не считает их странными или отвратительными.

Материалы по теме:
«Мне очень нужны были деньги» Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
«Мне очень нужны были деньги»Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
3 ноября 2019
«Они зарабатывают на моей травме» Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
«Они зарабатывают на моей травме»Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
10 декабря 2020

Как заметила модель, она подозревает, что ее избранником, скорее всего, станет один из фанатов. «Когда я начну с кем-то встречаться, это будет один из моих подписчиков или поклонников. Потому что это те люди, с которыми я больше всего общаюсь и отлично лажу. Поэтому я не сижу в приложениях для знакомств, а просто жду, когда кто-то появится», — сказала она.

Ранее Бонни Блю рассказала об отношениях с бывшим мужем. Модель утверждает, что их развод никак не связан со скандальным марафоном, и они остались в дружеских отношениях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп анонсировал участие Зеленского в переговорах США и России. Как на это отреагировали на Украине?

      Мошенница пойдет под суд за обман 96 россиян при продаже турпутевок

      Врач предупредила о неочевидном риске использования секс-игрушек

      В Госдуме назвали планы ЕС по Украине интервенцией

      Губернатор Запорожья рассказал об одной льготе для ветеранов СВО

      Депортированный из Индонезии российский мошенник-брокер предстанет перед судом

      В США сравнили политику Трампа с любовью к бросанию гранат

      UNIQLO задумалась о возвращении в Россию

      В российском регионе машина с людьми провалилась под лед

      В Россию вернулись пять ведущих ученых-физиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше