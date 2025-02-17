Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда обнадежила своих поклонников

Порномодель Бонни Блю, устроившая секс-марафон и переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов, рассказала о своем отношении к поклонникам. Об этом сообщает Daily Mirror US.

В интервью модель признала, что Бонни Блю — это лишь псевдоним. Более того, поначалу она хотела, чтобы ее публичный образ был совершенно не похож на нее. Однако теперь, по ее словам, эти две персоны почти слились. Она нашла забавным, что теперь даже родные иногда называют ее Бонни.

Бонни Блю рассказала, что образ заносчивой звезды, способной говорить только о себе, который ей приписывают, не соответствует действительности. Она также поблагодарила своих поклонников и подписчиков, и заявила, что не считает их странными или отвратительными.

Как заметила модель, она подозревает, что ее избранником, скорее всего, станет один из фанатов. «Когда я начну с кем-то встречаться, это будет один из моих подписчиков или поклонников. Потому что это те люди, с которыми я больше всего общаюсь и отлично лажу. Поэтому я не сижу в приложениях для знакомств, а просто жду, когда кто-то появится», — сказала она.

Ранее Бонни Блю рассказала об отношениях с бывшим мужем. Модель утверждает, что их развод никак не связан со скандальным марафоном, и они остались в дружеских отношениях.