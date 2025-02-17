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19:44, 17 февраля 2025Ценности

Популярная российская блогерша снялась топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Мадонна Мур / YouTube

Популярная российская блогерша Юлия Коваль снялась топлес. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая ведущая популярного шоу о путешествиях «Орел и решка» разместила черно-белый снимок, на котором предстала без одежды, прикрывая руками и полотенцем обнаженную грудь. При этом звезда продемонстрировала татуировку на руке. Кроме того, Коваль собрала волосы наверх.

«В душ и без тебя», — подписала она пост.

В январе Регина Тодоренко показала внешность на полуголых фото до и после лечения искривленной спины. 34-летняя знаменитость продемонстрировала снимки с обнаженной спиной с ярко выраженной асимметрией.

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