Популярная российская блогерша снялась топлес

Популярная российская блогерша Юлия Коваль снялась топлес. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая ведущая популярного шоу о путешествиях «Орел и решка» разместила черно-белый снимок, на котором предстала без одежды, прикрывая руками и полотенцем обнаженную грудь. При этом звезда продемонстрировала татуировку на руке. Кроме того, Коваль собрала волосы наверх.

«В душ и без тебя», — подписала она пост.

В январе Регина Тодоренко показала внешность на полуголых фото до и после лечения искривленной спины. 34-летняя знаменитость продемонстрировала снимки с обнаженной спиной с ярко выраженной асимметрией.