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15:49, 17 февраля 2025Экономика

Предсказано будущее цен на квартиры в России

Инвестор Аверс: Обрушения цен на квартиры в России ждать не стоит
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В ближайшие два года обрушения цен на квартиры в России ждать не стоит, предпосылок для этого нет. Такое будущее рынку недвижимости в стране предсказала инвестор Ксения Аверс в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, катастрофы не случится даже на фоне отмены массовой льготной ипотеки на новостройки, которая раньше была основным драйвером сделок на первичном рынке. Спрос на строящиеся квартиры сохранится благодаря семейной ипотеке — объем сделок будет меньшим, но до нуля продажи не упадут, заверила Аверс.

Дело в том, что сейчас в стране замедлилось и строительство нового жилья. «Сейчас вводится в эксплуатацию только то, что было "заложено" еще до СВО, а после новые проекты начали сворачивать. И если сейчас нам кажется, что жилья много, то чуть позже мы почувствуем его дефицит», — пояснила эксперт.

Нехватка затронет в основном сегменты «комфорт» и «бизнес», спрогнозировала инвестор. Таким домам может недоставать комплектующих — лифтов, кондиционеров и очистительных приборов. «Технику хорошего качества и поставлять неоткуда, и обслуживать некому. Отсюда и сложности», — подчеркнула Аверс.

Ранее стало известно, что в России сократился средний срок ипотеки — он уменьшился на 16 месяцев и теперь достигает 20 лет и 4 месяцев. В январе 2024 года показатель находился на уровне 21 года и 8 месяцев.

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